Туристы сутки не могут улететь на Маврикий из-за шторма на острове

Почти на сутки откладывается вылет самолета «Аэрофлота» из Москвы на Маврикий. Причина – циклон «Элеонора», свирепствующий в стране. Соответственно, переносится и обратный рейс с курорта. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент, чьи туристы вынужденно задержались на острове.

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По данным аэропорта Шереметьево, Boeing 777-300ER (рейс SU 246) должен был отправиться в Порт-Луи 21 февраля в 20:50, но сейчас на онлайн-табло стоит время вылета 19:00 22 февраля.

Перелет по маршруту занимает около 11 часов, так что лайнер покинет Москву в 19:00, на Маврикии он приземлится ориентировочно в 7 утра по местному времени (в 6 ч по Москве).

«Аэрофлот» уже дважды переносил время вылета с курорта. Сначала сдвинул его на 01:25, об этом говорят данные flightradar24. В 10 утра отдыхающие получили новую информацию от авиакомпании: «Время вылета SU 247 22 февраля было изменено. Новое время вылета – 23 февраля 08:50». По словам турагента, туристы остались отдыхать в своих гостиницах.

На онлайн-табло Шереметьево указано, что прибытие SU 247 ожидается в Москве в 19:19 23 февраля вместо 21:40 22 февраля по расписанию, таким образом, предположительная задержка составит около 22 часов.

Будет ли корректироваться дальнейший график вылетов по маршруту, пока неясно. Следующий рейс из Москвы на Маврикий запланирован у «Аэрофлота» на завтра в 20:50.