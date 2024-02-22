Доплыть до края: россиянам пообещали доступные туры на Шпицберген

Самую северную населенную точку планеты – Шпицберген – сделают доступнее для россиян. Минвостокразвития анонсировало запуск морских чартеров к арктическому архипелагу. Благодаря прямому маршруту россияне смогут побывать там без визы. Во сколько обойдется поездка и чем заняться на Шпицбергене – в материале «Профиля».

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Добыча угля и препоны санкций

Запуск морских чартеров на архипелаг Шпицберген анонсировал глава российского Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков. В начале февраля он опубликовал пост, посвященный 104-й годовщине подписания Договора о Шпицбергене. Этим документом в 1920 году был официально признан суверенитет Норвегии над арктическим архипелагом, а ряд стран, в числе которых СССР (впоследствии – РФ), США, Великобритания, Япония, Нидерланды и еще примерно 50 государств получили право вести там хозяйственную деятельность, а также использовать природные ресурсы островов и территориальных вод.

К настоящему моменту реальную деятельность на архипелаге ведут лишь Норвегия и России – обе страны продолжают там добычу угля и развивают туризм. И если практически весь XX век основой экономики архипелага был экспорт угля, то сейчас фокус больше смещается в сторону туризма.

Норвежцы, например, свою единственную работающую на Шпицбергене шахту №7 вообще планировали закрыть в 2023-м, однако после введения Европой санкций против российских энергоносителей пересмотрели планы и отложили консервацию на 2025 год. Ежегодно скандинавы добывают на Шпицбергене около 80 тыс. тонн угля, который экспортируется на сталелитейные заводы как самой Норвегии, так и других стран Западной Европы.

Россия через государственный трест «Арктикуголь» владеет на Шпицбергене территорией площадью примерно 250 кв. км. На ней расположены две законсервированные угольные шахты – «Пирамида» и «Грумант», а также одна действующая – «Баренцбург». По итогам 2023-го там было добыто и реализовано более 140 тыс. тонн угля.

По словам Чекункова, в последние полтора года Минвостокразвития пришлось работать «против ветра санкций». Норвегия чинила Москве всевозможные препятствия в доставке продуктов и грузов живущим и работающим на Шпицбергене россиянам (по данным на 2023 год, в российских поселках Пирамида и Баренцбург на постоянной основе проживают около 350 граждан РФ).

И тем не менее, заверил министр, несмотря на препоны, у России получилось «оживить и основную деятельность, и восстановить туризм» на архипелаге. Поэтому теперь основная задача – сделать Шпицберген более доступным для туристов.

«Планируем запустить регулярный морской чартер со стоимостью путевки, сопоставимой с поездкой в Таиланд или Турцию. Уверен, что Шпицберген на порядок интереснее», – написал Чекунков.

Монополия Норвегии на полеты к архипелагу

Потенциал для туризма на Шпицбергене огромный, подтверждают эксперты, но росту турпотока из России мешает непростая и дорогая логистика.

«Кроме как через Норвегию сейчас на Шпицберген никак не добраться, а с учетом политической ситуации этот маршрут не так прост, как был раньше», – говорит руководитель отдела продаж туроператора Adventure Guide Анна Подлесных.

Прямых авиарейсов из России в Норвегию нет, а на общей границе между странами много ограничений: например, с сентября 2023-го россияне не могут въезжать в королевство на личных автомобилях, разрешено только на автобусах. Кроме того, норвежцы ужесточили проверку документов у тех, кто пытается въехать к ним наземным путем.

Поэтому добираться из России в Норвегию придется через третью страну, общий путь до Шпицбергена может занять около суток, а то и больше.

Самый простой вариант попасть на архипелаг – из России через Стамбул или Анталью долететь до Осло, а уже оттуда через Тромсё в Лонгйир – административный центр Шпицбергена. Итого четыре перелета в одну сторону, и цена билета только «туда» – около 140 тыс. рублей.

Еще один вариант – так называемый северный маршрут: из Мурманска на автобусе доехать до норвежского Киркинеса (около 250 км), оттуда внутренним рейсом в Тромсё или в Осло, а затем – на Шпицберген.

Но даже не это самое сложное. Не менее остро стоит и визовый вопрос. Ирония в том, что Шпицберген является безвизовой зоной и прилететь туда можно просто при наличии загранпаспорта. Но из-за того, что дорога в любом случае пролегает через Норвегию, потребуется шенгенская виза. Получить ее у Норвегии сейчас практически нереально: из-за санкций королевство отказывает почти всем гражданам РФ, которые обращаются за визой с туристическими целями.

Решить проблему с визами могли бы прямые авиарейсы на Шпицберген из России. К слову, опыт уже был: до 2020 года из Москвы в Лонгйир осуществлялись чартерные рейсы в интересах треста «Арктикуголь». Впрочем, тогда они практически не были интересны туристам, так как самолеты летали один раз в два месяца и возвращаться все равно приходилось через Норвегию (либо два месяца ждать обратный рейс на Шпицбергене).

В 2020-м эти рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса. После ее окончания Россия обратилось к Осло за разрешением возобновить полеты в Лонгйир и даже получила его. Но после того как представители «Арктикугля» рассказали, что теперь будут возить и туристов, МИД Норвегии тут же выступил с заявлением, что разрешение было выдано только на один рейс и лишь для работников треста, ни о каких туристических чартерах речи не было.

Норвегия всегда была монополистом в части выполнения пассажирских рейсов на Шпицберген. И делиться этим правом скандинавы ни с кем не собираются. Ежедневно из Осло или Тромсё в Лонгйир выполняется до пяти-шести вылетов, то есть турпоток туда большой, даже несмотря на то, что поездка на архипелаг – удовольствие недешевое. Минимальная стоимость проживания в отеле в Лонгйире начинается от 150 евро (около 15 тыс. рублей) за ночь, а средняя цена составляет 200–250 евро в сутки (20–25 тыс. рублей). Авиабилеты Осло – Лонгйир и обратно обойдутся еще примерно в 50 тыс. рублей.

Попытки других авиакомпаний Европы начать полеты на Шпицберген предпринимались не раз, но каждый раз неудачно. Последний раз – в 2016 году: финская Finnair объявила о запуске рейсов на архипелаг из Хельсинки и даже начала продавать билеты, но авиационные власти Норвегии отказали и финнам.

Заповедник советского быта

Запуск морского сообщения со Шпицбергеном, о котором сообщил министр Чекунков, сейчас единственная возможность для России упростить поездки туристов на архипелаг. Плюс это избавит путешественников от необходимости оформлять шенгенскую визу.

Активно развивать туризм на Шпицбергене Россия начала почти 10 лет назад, когда в 2015-м в составе «Арктикугля» появился центр арктического туризма «Грумант». Сейчас это единственная структура, предлагающая круглогодичный туристический сервис на российской части Шпицбергена с использованием собственной инфраструктуры.

К услугам туристов в поселке Баренцбург – гостиница на 47 двухместных номеров, а также хостел на 30 номеров, который может принять до 80 человек.

«В поселке Пирамида у нас один отель на 43 номера, плюс сейчас еще одно здание мы переоборудуем там под гостиницу», – сообщила «Профилю» глава департамента развития туризма центра «Грумант» Катерина Кондакова.

Шпицберген – особенное направление, рассказывает директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Российского географического общества (РГО) Наталия Белякова: «Я была практически во всех арктических регионах России, но Шпицберген сильно отличается. Например, там нет этники, но есть промышленный туризм, а также наука – постоянные федеральные экспедиции, работающие в Баренцбурге годами».

Российскую часть Шпицбергена в РГО назвали «заповедником советского быта». Особенно это чувствуется в поселке Пирамида, где находится самый северный в мире памятник Ленину.

«Для ностальгирующих по артефактам советской эпохи, а также тех, кому интересно проникнуть в психологию людей, работавших по-стахановски и живших с видом на ледник, в экстремальных условиях, развиваемая Россией часть Шпицбергена обязательна к посещению», – уверена Белякова.

К слову, именно «советский стиль» бывших шахтерских поселков «Арктикугля», которые удалось сохранить и наполнить современным уровнем сервиса, привлекает иностранцев. По итогам 2023 года российские поселки на архипелаге посетили около семи тысяч туристов, сообщил 13 февраля на заседании правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене вице-премьер Юрий Трутнев. Подавляющее большинство – норвежцы, которым проще всего добраться до Шпицбергена, а также туристы из Северной Америки и европейских стран – Польши, Германии, Нидерландов и т. д.

Российский же турпоток на Шпицберген из-за санкций и сложной логистики сейчас обрушен практически до нуля.

«До пандемии спрос был хороший, много туристов из России туда ехало, – вспоминает Анна Подлесных, руководитель отдела продаж туроператора Adventure Guide. – Их привлекал снегоходный отдых, ведь у нас не так много мест, где есть хорошие, красивые и длительные снегоходные маршруты. А Шпицберген одно из таких направлений».

Однако последние несколько лет запросов на поездки на Шпицберген у туроператора вообще не было.

«Фактически первая с начала пандемии группа, которая поедет на Шпицберген, у нас будет лишь в марте, – первая групповая поездка за четыре года. Всего десять человек из разных регионов России», – уточняет Подлесных.

Стоимость экскурсионной программы на Шпицбергене на шесть дней начинается от 279 тыс. рублей с человека. Дорога из России до архипелага оплачивается отдельно.

В центре «Грумант» подтвердили, что россиян приезжает на архипелаг очень мало. Из семи тысяч туристов, посетивших русскую часть Шпицбергена в прошлом году, граждан РФ было «меньше тысячи».

Шпицберген готов к приему россиян

Говоря о возможности приема кораблей с туристами, если такие рейсы все же будут запущены, Катерина Кондакова заверила, что инфраструктура к этому уже практически готова:

«Причалы, которые могут принимать как пассажирские, так и грузовые суда, есть. Мы же сейчас принимаем корабли, которые доставляют продукты и запчасти, забирают уголь. Так что на месте проблем нет».

С прошлого года на российской части архипелага появилась возможность расплачиваться за услуги картами «Мир».

Суда, готовые доставлять пассажиров на Шпицберген, тоже в наличии.

«Конкретику я пока говорить не буду, рассматриваются разные варианты, но надеемся, что вопрос решится в течение этого года», – добавила Кондакова.