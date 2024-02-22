Пункт пропуска с Китаем восстановил свою работу на Дальнем Востоке спустя пять лет

Пункт пропуска с Китаем восстановил свою работу на Дальнем Востоке спустя 5 лет
Автобусы начали курсировать между Еврейской автономной областью (ЕАО) и Китаем через пограничный пункт Тунцзян – Нижнеленинское. Об этом пишет «МК-Хабаровск».
По данным издания, первый автобус отправился в путь 19 февраля после пятилетнего перерыва, соединяя города Цзямусы и Биробиджан. Согласно информации от портала biang.ru, автобус будет курсировать три раза в неделю между ЕАО и российской территорией.
Расписание следующее: из Цзямусы в Биробиджан автобусы отправляются по понедельникам, средам и пятницам, а обратно из Биробиджана в Цзямусы – по вторникам, четвергам и субботам.
Ранее сообщалось, что Россия договаривается с рядом стран о том, чтобы ввести безвизовый режим въезда для туристов. Одно из соглашений планируют подписать уже к лету этого года.