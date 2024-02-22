Какие страны станут безвизовыми для россиян в ближайшее время

Сразу несколько стран готовы сделать въезд для россиян безвизовым. Полный список озвучили в ходе форума развития устойчивого туризма «Путешествуй!», который проходит на Камчатке.

© РИА Новости

«Прорабатывается сейчас полная отмена виз: уже есть конкретный проект соглашения на рассмотрение партнеров уже даже с учетом правок – это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма», – рассказал на полях форума Игорь Максимов, заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России.

По словам Максимова, межправительственные соглашения уже созданы. Сейчас по приоритетным рынкам идет уточнение статуса рассмотрения этих документов. Работу курирует МИД России, на местах помогают местные министерства туризма.

«Кроме того, добились определенного прогресса по межправительственному соглашению с Индией – по групповому безвизу. Документ уже с правками индийской стороны находится в нашем МИДе», – отметил Игорь Максимов.

По его словам, российская сторона прикладывает все усилия, чтобы это соглашение было подписано в 2024 году. Есть надежды, что безвиз откроют летом, к туристическому форуму БРИКС, который пройдет в Москве.