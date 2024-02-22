У пассажирского Boeing в полете повредилось крыло

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сан-Франциско в Бостон. Один из пассажиров рейса, 67-летний комментатор лыжных гонок из штата Мэн Кевин Кларк, рассказал, что после взлета ощутил резкую вибрацию и шум. Пилоты также заметили странные звуки, позже объявив о повреждении правого крыла. Они добавили, что рейс перенаправят в Денвер.