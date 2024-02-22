Самолет с отказавшим двигателем сел на оживленное шоссе и попал на видео

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленном шоссе на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Подробностями делится канал NBC.

Непредвиденная ситуация произошла около 11:30 20 февраля. Лайнер Piper Cherokee Arche готовился сесть в аэропорту города Фармингдейл, но не смог продолжить путь из-за отказа двигателя. Пилоты были вынуждены приземлиться на автотрассу.

Уже на земле самолет врезался в столб и попал на видео. На размещенных в сети кадрах заметно, что в результате столкновения у лайнера оторвалось крыло.

Уточняется, что на борту находились только двое пилотов. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Причину случившегося пока не установили, расследование авиаинцидента продолжается.