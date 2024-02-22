Китай расширяет авиасообщение с Россией с 23 февраля

В Китае заявили о расширении авиасообщения с Россией с 23 февраля

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Китайские власти одобрили введение новых авиарейсов между нашими странами. Как сообщает издание PRIMPRESS, совсем скоро самолётом из Владивостока можно будет добраться в китайский город Янцзы. Рейсы будет осуществлять авиакомпания China Southern Airlines.

Сообщается, что авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю, по средам и субботам. Сейчас из Владивостока уже можно улететь в Пекин, Далянь и Харбин.

С российской стороны авиакомпания «Аэрофлот» прорабатывает вопрос о введении регулярных рейсов в китайский город-курорт Санья.