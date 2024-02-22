Китай расширяет авиасообщение с Россией с 23 февраля
В Китае заявили о расширении авиасообщения с Россией с 23 февраля
Китайские власти одобрили введение новых авиарейсов между нашими странами. Как сообщает издание PRIMPRESS, совсем скоро самолётом из Владивостока можно будет добраться в китайский город Янцзы. Рейсы будет осуществлять авиакомпания China Southern Airlines.
Сообщается, что авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю, по средам и субботам. Сейчас из Владивостока уже можно улететь в Пекин, Далянь и Харбин.
С российской стороны авиакомпания «Аэрофлот» прорабатывает вопрос о введении регулярных рейсов в китайский город-курорт Санья.
Также перевозчик «Россия» планирует запустить рейсы в Шанхай также из Владивостока. Планируется, что за счёт частичной поддержки государства такие рейсы будут более доступны по цене.