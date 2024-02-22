Туристам, собирающимся в Таиланд в апреле, не стоит затягивать с покупкой туров

Один из турагентов поделился с порталом TourDom.ru недавним случаем из своей практики, показывающим, какая сейчас ситуация с бронированием туров в Таиланд на апрельские даты.

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Его туристы запланировали отдых на Пхукете с 10 по 17 апреля – в период тайского Нового года – Сонгкрана (традиционно отмечается с 13 по 15 апреля, но в этом году праздничные мероприятия решено проводить в течение первых трех недель этого месяца. – Ред.). Тур был забронирован, внесена частичная предоплата. А спустя пару дней выяснилось – работодатель не может предоставить ранее согласованный отпуск. В случае отказа от поездки удерживалось 50% от стоимости гостиницы, а это 120 тыс. руб. Отель был выбран дорогой, и именно столько составлял выставленный им штраф, а соответственно, и фактически понесенные расходы туроператора. В итоге туристам все же удалось договориться об отпуске, отменять бронирование и терять немалую сумму не пришлось.

Во время Сонгкрана на отдых в Таиланд прибывает едва ли не столько же туристов из-за границы, сколько в традиционный Новый год. Особенно популярны в этот период поездки у гостей из Китая и соседних стран Юго-Восточной Азии. Под китайскую клиентуру отельеры выделяют повышенные квоты. Для других иностранных рынков у ряда востребованных отелей даже по долгосрочным контрактам не предусмотрены гарантированные номера на период с 1 по 20 апреля. Некоторые гостиницы дают места, но штрафы за отмену броней – драконовские.

Туристам желательно учитывать это обстоятельство. Отказ от забронированного тура на апрель может повлечь серьезные финансовые потери, однако если отложить покупку на последний момент, есть риск, что в популярных отелях попросту не окажется свободных номеров.