Россиянам станет доступен новый способ добраться до Турции

Грузопассажирский паром планируют запустить из Сочи в турецкий порт Трабзон. О новом способе добраться до курортной страны Юрий Владимиров.

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По его словам, сейчас город ищет подходящее судно.

«Паром будет пассажирский для туристов на личном автотранспорте. Но он небольшой — до 300 человек максимум, где-то 60-80 автомобилей», — сказал Владимиров.

Он уточнил, что пока такое судно не удалось найти даже на восточном рынке.

Если паром все же удастся купить, россиянам станут доступны более бюджетные перевозки в Турцию. Как отметил Владимиров, судно должно быть комфортным, с наличием кают и баров. Билеты при этом будут недорогими.

Запустить паром после покупки можно будет за две недели. Гендиректор порта добавил, что судно будет выходить из Сочи в 20:00 и уже к 8:00 следующего дня прибывать в Трабзон.

Отмечается, что речь о запуске грузопассажирского парома между Россией и Турцией шла еще в 2023 году. Тогда сообщалось о планах запустить судно на 300 человек и 200 машин спустя девять лет перерыва. Сочи подготовил инфраструктуру для приема парома, но идею так и не удалось реализовать.