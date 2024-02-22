Встречаем весну на Мальдивах: известный курорт открывает новый сезон

C 9 по 12 марта 2024 года курорт InterContinental Maldives Maamunagau Resort приглашает поклонников активного отдыха и любителей природы принять участие в образовательно-развлекательной программе Manta Retreat. Созданная в партнерстве с ведущей исследовательской организацией Manta Trust, она позволит гостям познакомиться с одной из главных мальдивских достопримечательностей – гигантскими скатами манта в их естественной среде обитания, узнать больше об их особенностях, а также внести вклад в сохранение этих редких созданий. В программе: приветственный коктейль, снорклинг-экскурсии с мантами и другими обитателями красочного домашнего рифа, участие в инициативе «усынови манту», увлекательные лекции о планктоне и восстановлении кораллов и многое другое.

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Гости смогут принять участие в уникальной инициативе уже в третий раз. Первый Manta Retreat был организован командой курорта в 2022 году. Это возможность превратить отпуск на Мальдивах в нечто большее и ощутить подлинный дух приключений, добавив пляжному отдыху новый смысл и радость удивительных открытий. В новом сезоне фокус сделали на живом общении с мантами, увеличив количество захватывающих подводных свиданий.

Уникальное расположение курорта в практически нетронутой лагуне атолла Раа позволяет наблюдать за мантами с декабря по апрель. Кроме того, лагуна Маамунагау – это своего рода “детский сад” для молодых особей, где они растут и набираются сил в защищенной, богатой планктоном среде, прежде чем отправиться в свободное плавание. Безусловно, манты поражают размерами и завораживают туристов своей грацией во время подводных экскурсий, но многие вопросы ученых пока остаются без ответа. Предстоит провести еще немало исследований, чтобы научиться лучше понимать этих океанских акробатов.