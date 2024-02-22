Россиянин побывал в супермаркете во Франции и рассказал о ценах на яйца

Российский путешественник побывал во Франции и раскрыл цены на продукты в местном супермаркете. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам россиянина, во французских магазинах яйца можно купить в среднем по 2,55 евро за десяток (примерно 255 рублей).

«Яйца, похоже, медленно, но верно превращаются из дешевого белкового продукта... в недешевый», — отметил автор.

Блогер также привел цены на другие востребованные продукты: багет — 0,8 евро (80 рублей), молоко — 1,19 евро (119 рублей), сыр — около 2,5-3 евро за 150 граммов (250-300 рублей), сливочное масло — 2 евро (200 рублей), йогурты — 0,9 евро за стаканчик (90 рублей).

Путешественник отметил, что Франция производит значительную часть аграрной продукции в Евросоюзе.

«Но в случае Франции много не значит дешево и доступно, по крайней мере если судить по ценам на овощи. Ни один из них не стоит дешевле 1,99 евро (199 рублей) за килограмм», — пожаловался он.

В то же время россиянин заметил, что во французских супермаркетах огромный ассортимент соусов, солений и специй.

«В целом здешний ассортимент лишний раз напоминает, что именно французы являются главными гурманами во всей Европе», — заключил он.