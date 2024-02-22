Турпоток из России в Узбекистан за 2023 год вырос на 35%

В 2023 году количество российских туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось на 35%, достигнув примерно 40-45 тысяч человек. Об этом сообщил директор представительства Uzbekistan Airways в Санкт-Петербурге, Хушнуд Артиков, в интервью ТАСС.

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По словам Артикова, россияне составляют около 30% пассажиров, а туристы из Узбекистана - 15-20%. Российским туристам особенно нравится природа Узбекистана, включая горы и пустыни, а также исторические города, такие как Самарканд и Бухара. Некоторые также используют Узбекистан в качестве транзитной точки для посещения стран Европы и Азии.

Туристы из Узбекистана проявляют интерес к лыжным турам в России, и Uzbekistan Airways планирует развивать это направление, увеличивая поток туристов к следующему зимнему сезону. Также растет интерес к медицинскому туризму в России.