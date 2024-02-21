В 57 лет умер актер из турецких сериалов Арарат Мор

19 февраля на 58-м году жизни скончался Арарат Мор, польский и турецкий армянский актер.

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Мор родился в 1966 году в Стамбуле. Был актером театра, кино, сериалов и "мыльных опер" и режиссером.

В его фильмографии, берущей начало в нулевых, несколько десятков пунктов: "Опасные улицы", "Черная туча", "Ветка маслины", "Город ангелов", "Одинокий волк", "Девушка за стеклом".

Как передают СМИ Турции, артист умер, проходя лечение от почечной недостаточности. У него остались двое детей.