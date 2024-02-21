В «Турпомощь» не обращались туристы из России из-за эпидемии на Шри-Ланке

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» прокомментировали RT сообщения СМИ о том, что российские туристы якобы жалуются на эпидемию вируса денге на Шри-Ланке.

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«В ассоциацию «Турпомощь» обращений по данной теме от российских туристов не поступало. Рекомендуем соблюдать меры предосторожности в странах тропического и субтропического климата — применять специальные средства от насекомых, носить одежду, максимально закрывающую части тела», — отметили там.

В случае ухудшения состояния здоровья специалисты посоветовали незамедлительно обращаться к врачу.

«Подробная информация об эпидемиологических ситуациях указана на официальном сайте Роспотребнадзора. Рекомендуем туристам перед поездкой учитывать данные сообщения», — заключили в «Турпомощи».