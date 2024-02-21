Туристам пришлось вылетать с Кубы в Москву на 12 часов позже расписания

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» сообщил нам о задержке вылета самолета с Кубы в Москву. Лайнер авиакомпании «Россия» должен был отправиться из Варадеро вчера, в 18:10 по кубинскому времени (отстает от московского на 8 часов. – Ред.). Однако вылет из авиагавани этого курорта перенесли в аэропорт Гаваны, куда и перевезли пассажиров. Рейса пришлось ждать почти 12 часов. По последней информации, посадка на борт объявлена.

Как пояснили порталу TourDom.ru в туроператоре Библио-Глобус, чьи туристы летают на Кубу «Россией» (входит в группу компаний «Аэрофлот» – стратегического партнера туроператора), вчерашний рейс SU 6927 из Шереметьево в Варадеро совершил посадку в Гаване. Причина – техническая, но не связанная с неисправностью самолета. Туристов доставили из аэропорта на курорт Варадеро 11 автобусами. Также из Гаваны пришлось выполнять и обратный рейс в Москву. В аэропорт кубинской столицы пассажиров перевезли силами авиакомпании. Так как вылет из Гаваны позже, чем плановый из Варадеро, всех желающих на период ожидания обеспечили местами в гостиницах.