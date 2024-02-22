Дубайский аэропорт готовится к рекордному пассажиропотоку в 2024 году

«Мы вернулись к 100-процентной пропускной способности гораздо раньше. В результате трафик восстановился быстрее», – рассказал он, добавив, что рекорд Дубая в 89,1 млн пассажиров был установлен в 2018 году. Гриффитс отметил, что поводом для оптимизма для него стали январские показатели работы авиагавани.