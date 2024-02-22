Дубайский аэропорт готовится к рекордному пассажиропотоку в 2024 году

«Аэропорт Дубая в 2024 году имеет все шансы побить рекорд 2018 года по пассажиропотоку», – заявил генеральный директор авиагавани Пол Гриффитс. В прошлом году этот показатель превысил допандемийный уровень.
Услугами международного аэропорта Дубая, одного из самых загруженных авиаузлов в мире, в 2023 году воспользовались 87 млн пассажиров. Это значение близко к показателю 2019 года – 86,4 млн пассажиров.
Пол Гриффитс назвал ключевым фактором роста постепенное восстановление позиций Дубая как делового и финансового центра ОАЭ после пандемии, а также увеличение численности персонала, сообщает Pretoria News.
«Мы вернулись к 100-процентной пропускной способности гораздо раньше. В результате трафик восстановился быстрее», – рассказал он, добавив, что рекорд Дубая в 89,1 млн пассажиров был установлен в 2018 году. Гриффитс отметил, что поводом для оптимизма для него стали январские показатели работы авиагавани.
Согласно официальному прогнозу, пассажиропоток аэропорта Дубая в 2024 году должен составить 88,8 млн пассажиров.