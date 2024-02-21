Иммунолог рассказал о вирусе, взволновавшем россиян на Пхукете

Необычное инфекционное заболевание, с которым столкнулись некоторые российские туристы на тайском острове Пхукет, может оказаться коронавирусом, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге, рассказал в беседе с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его словам, чтобы точно установить природу недуга, необходимы лабораторные исследования.

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Необходимо смотреть конкретные результаты лабораторных исследований. Это может быть что угодно: может, микоплазменная пневмония, может, коронавирус, может, та же лихорадка денге, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня во многих странах происходит подъем заболеваемости COVID-19, которая имеет волнообразный характер. То же, по его словам, касается и микоплазменной пневмонии.

Как отмечает издание, отдыхающие на тайском острове Пхукет россияне рассказали о появлении новой странной инфекции. По словам заболевших, течение болезни отличается температурой 39 градусов в течение нескольких недель, также наблюдаются постоянная слабость и кашель, от которого не помогают обычные медикаменты.