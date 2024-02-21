Число туристов из РФ в Японии в январе выросло почти вдвое по сравнению с 2023 годом

Число туристов из России, посетивших Японию в январе 2024 года, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной туристической организацией при правительстве Японии.

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Согласно этим данным, число туристов из России составило 3,2 тыс. - за год этот показатель вырос на 96,6%, однако в сравнении с допандемийным 2019 годом снизился на 49,3%.

При этом общее число иностранных туристов, посетивших Японию в январе 2024 года, вышло на допандемийный показатель и достигло отметки в 2,68 млн. Наибольшее число (более 857 тыс.) туристов прибыли из Южной Кореи, на втором месте гости из Китая (более 415 тыс.).