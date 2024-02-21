Самолет авиакомпании Red Wings будет летать в Таиланд из нескольких городов с задержкой

Авиакомпания Red Wings предупредила в своем тг-канале о веерной задержке вылетов ее лайнера на Пхукет (Таиланд).

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Сбои в расписании затронут три города. Сегодня, 21 февраля, примерно на 12 часов позже отправится рейс WZ 3087 из подмосковного аэропорта Жуковский, который должен был вылететь в 05.15, а также рейс WZ 3040 с Пхукета в Казань (изначально планировался на 20.15). 22 февраля откладываются вылеты WZ 3039 Казань – Пхукет и WZ 3046 Пхукет – Екатеринбург, 23-го – WZ 3045 Екатеринбург – Пхукет и WZ 3088 Пхукет – Москва.

Авиаперевозчик объяснил сбой в расписании неисправностью самолета Boeing 777. По предварительной информации, на ее устранение потребуется примерно полдня. Всего у Red Wings три дальнемагистральных лайнера этого типа, почему не задействуют резервный борт, в пресс-службе не пояснили.

В Red Wings заверили, что все пассажиры заблаговременно оповещены о веерном сбое в расписании. На время ожидания вылета будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, всех желающих разместят в гостиницах, обеспечат напитками и питанием.