Российские туристы вошли в тройку главных любителей Таиланда

Российские туристы стали третьими по числу посетивших Таиланд в первые 7 недель этого года. C 1 января по 18 февраля в страну въехали 347 837 наших соотечественников. Правда, отставание от первых двух мест довольно серьезное: чаще всего в Таиланд приезжали китайцы (почти 988 тыс. человек) и граждане Малайзии (641,6 тыс. туристов). Далее в «турнирной таблице» расположились еще две азиатские страны: Южная Корея, которой еще в январе Россия уступала (чуть более 321 тыс. человек), и Индия (258,3 тыс.).

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Всего же, по словам министр туризма и спорта Судавана Вангсупхакиткосона, Таиланд в начале года посетило 5,2 млн человек и это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Но справедливости ради нужно сказать, что только в январе 2023-го в стране были отменены последние ковидные ограничения.

Впрочем, причина роста турпотока не только и не столько в этом. Свою роль сыграли визовые послабления. Так, российским туристам в ноябре 2023-го был продлен срок безвизового пребывания в стране с 30 до 90 дней (действует до 30 апреля). Также был решен вопрос о безвизовом въезде граждан Китая, Казахстана и некоторых других стран, рассматривается трехкратное увеличение срока безвиза для жителей Евросоюза. Что касается роста числа прибытий из Малайзии, как отмечает издание The Nation, он связан с упрощением режима приграничного сообщения.