Рейс на Шри-Ланку задержался из-за нетрезвой семейной пары

Сразу несколько нетрезвых пассажиров сняли 20 февраля с рейсов в аэропортах Москвы и Иркутска. Об инциденте в Шереметьево редакции Tourdom.ru сообщил один из летевших на рейсе FV 6265 Москва – Коломбо.

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Boeing 777 авиакомпании «Россия» должен был отправиться на Шри-Ланку 20 февраля в 23:45. Семья с двумя детьми собиралась лететь в отпуск на курорт. Но при посадке глава семейства неожиданно начал дебоширить. «Его жена упала на пол в салоне и лежала в отключке. Видимо, тоже была пьяна. Бедные дети», – написал пассажир. Полиции пришлось вывести нетрезвых туристов из самолета. Причем, судя по видео, которое прислал подписчик канала «Крыша ТурДома», мужчина оказывал упорное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Вся семья в результате осталась в Москве, а вылет боинга задержали на час. Судя по онлайн-табло Шереметьево, борт отправился в 00:54 и приземлился в Коломбо в 08:40 по московскому времени.

В аэропорту Иркутска снятых с рейсов нетрезвых пассажиров оказалось вчера вдвое больше – четверо. Об этом сообщает региональное транспортное управление МВД.

Трое мужчин в подпитии, находясь уже на борту самолета, вылетавшего в Москву, ругали экипаж воздушного судна, используя нецензурные выражения. Командиру пришлось отказать пассажирам в перелете, бортпроводники вызвали наряд полиции. Правоохранители сняли буйных туристов с рейса и составили протокол. Хулиганами оказались люди из разных регионов страны – Волгограда, Калининграда и Ижевска, не знакомые между собой.