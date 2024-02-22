Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд с начала года

Таиланд с 1 января по 18 февраля посетили 347,8 тысяч российских туристов. Таким образом Россия заняла третье место по турпотоку в королевство с начала 2024 года. Об этом сообщил министр туризма и спорта Судаван Вангсуфакикосол.

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Лидером по количеству туристов с начала года признан Китай (987,9 тыс), на втором — Малайзия (641,6 тыс). В первую пятёрку также вошли Индия и Южная Корея.

Всего сначала 2024 года Таиланд принял 5,2 млн зарубежных гостей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.