В национальном парке Ояла Тумотанг два туриста блуждали неделю из-за Google Maps

Двое немецких туристов неделю блуждали в дикой местности полуострова Кейп-Йорк в Австралии из-за ошибки в указаниях Google Maps. Об этом случае рассказала местная радиостанция ABC Radio.

© Газета.Ru

«Двум молодым людям повезло, что они остались живы после нескольких дней ходьбы по дикой местности Кейп-Йорка после того, как их машина увязла из-за неправильных указаний Google Maps», — говорится в публикации.

Молодые люди путешествовали на внедорожном автомобиле. При въезде в национальный парк Ояла Тумотанг Google Maps посоветовал им двигаться по грунтовой дороге. На протяжении 50 или 60 километров она была проезжей, однако затем автомобиль застрял в яме, где под сухой поверхностью оказалась непролазная жидкая грязь. Вытащить его они не смогли.

В итоге мужчинам пришлось взять рюкзаки и в течение недели добираться до цивилизации через леса с дикими животными, включая крокодилов, змей, пауков, а также одичавших коров и свиней.

У путешественников был с собой необходимый запас продовольствия и небольшой беспилотник, с помощью которого они отыскивали близлежащие дороги.

Местные рейнджеры подтвердили, что это далеко не первый случай, когда Google Maps направляет туристов в национальном парке не в ту сторону. При этом они отметили, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы путешественники были старше и хуже подготовлены.