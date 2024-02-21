Delta Airlines запускает акцию по перевозке пассажиров на трековом Porsche

В Международном аэропорту Лос-Анджелеса Delta Airlines предоставляет уникальную возможность пассажирам, опаздывающим на свои рейсы, пересесть на стыковочные рейсы с использованием заметного красного Porsche 911 GT3 RS. До 26 февраля, пассажирам, рискующим не успеть на следующий рейс, предложено нестандартное решение: вместо обычных способов транспортировки предлагается воспользоваться услугами Porsche 911 GT3 RS для быстрой пересадки между терминалами.

© Моя Москва.онлайн

Этот метод не только эффективен, но и обещает стать незабываемым опытом для пассажиров. Автомобиль, предназначенный для трека, произведенный в Zuffenhausen, оснащен 4,0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем, развивающим мощность 518 лошадиных сил и 464 Нм крутящего момента, достигая пиковой мощности при 8500 оборотах в минуту. Особенно отмечается управляемость GT3 RS, способного выдерживать перегрузку более 1.1 g при прохождении поворотов.