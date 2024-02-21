Эксперты назвали выгодные предложения для зарубежного отдыха в марте

© Poslednie-novosti.com

Сервис OneTwoTrip провел исследование рынка отельного бизнеса, чтобы выявить самые выгодные предложения для отдыха за рубежом в марте. Аналитики компании сравнили стоимость проживания в трехзвездочных отелях разных стран и составили рейтинг наиболее бюджетных направлений для российских путешественников.

Исследование показало, что наибольшее снижение цен на проживание наблюдается на Шри-Ланке, особенно в городе Унаватуна. В марте туристы могут забронировать номер на 62% дешевле, всего за 2,3 тысячи рублей в ночь. Также выгодные предложения есть на тайском острове Панган и китайском курорте Санья, где стоимость проживания снизилась на 60% и 44% соответственно.

В список бюджетных направлений также вошли Шарджа, остров Боракай, Доха, Дели, Дубай, остров Фукуок и Мале. Стоимость ночлега в этих местах также снизилась, что делает их привлекательными для российских туристов, планирующих отпуск в марте.