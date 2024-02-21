Турция собирается войти в тройку лидеров мирового туризма к 2028 году

Власти Турции намерены побороться за попадание страны в тройку лидеров мирового туризма. Об этом заявил сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой

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Министр отметил, что Турция является лучшей и наиболее интенсивно продвигаемой в сфере мирового туризма страной. В 2022 году она занимала четвёртое место по посещаемости в мире. В этом году она располагается на пятом и намерена это место удержать.

По словам Эрсоя, Турция намерена к 2028 году пробиться в тройку лидеров и заработать на туризме $100 млрд.