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Турция собирается войти в тройку лидеров мирового туризма к 2028 году

Власти Турции намерены побороться за попадание страны в тройку лидеров мирового туризма. Об этом заявил сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой

Турция собирается войти в тройку лидеров мирового туризма к 2028 году
© runews24.ru

Министр отметил, что Турция является лучшей и наиболее интенсивно продвигаемой в сфере мирового туризма страной. В 2022 году она занимала четвёртое место по посещаемости в мире. В этом году она располагается на пятом и намерена это место удержать.

По словам Эрсоя, Турция намерена к 2028 году пробиться в тройку лидеров и заработать на туризме $100 млрд.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют туристические поездки на 23 февраля в Стамбул и Санкт-Петербург. Также в МИД РФ предупредили об опасности отдыха в Абхазии и на Шри-Ланке.

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