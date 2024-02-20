В Абхазии назвали туроператора, который привозит больше всего туристов

Туроператор Библио-Глобус объявлен в Абхазии лидером продаж в сфере пакетного туризма. Награду за популяризацию отдыха в республике 20 февраля вручил руководителю компании Ирине Костенко министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

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Это дало повод туроператору раскрыть показатели отправки туристов. Как сообщается в пресс-релизе, в 2023 году благодаря БГ в Абхазии отдохнули 120 тыс. туристов – на 20% больше, чем годом ранее. Так как в целом услугами компании в 2023 году воспользовались свыше 2 млн туристов, получается, что в Абхазии отдохнул каждый 16-й клиент. Основной контингент туристов, выбирающих отдых в Абхазии, – это взрослые люди от 35 до 55 лет, они составляют 40% от всех клиентов компании в этой стране.

На 2024 год у туроператора в планах увеличить свои объемы в Абхазии еще на 30%. Для этого есть предпосылки: по официальной статистике Абхазия находится на первом месте в ряду самых посещаемых стран. По данным погранслужбы ФСБ, в 2023 году наши соотечественники совершили 5,75 млн поездок в республику, включая все цели. Это даже больше, чем в Турцию (5,62 млн) и Казахстан (2,94 млн).

Высокие позиции Абхазии отчасти объясняются большим количеством однодневных экскурсий из Сочи, а также поездок, которые совершают сами жители Абхазии, имеющие российские паспорта.