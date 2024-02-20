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Россиянка заявила об отказе продать воду в аэропорту Италии из-за ее гражданства

В римском аэропорту Фьюмичино россиянка Анна Ларина, проживающая в Италии уже десять лет и имеющая вид на жительство в этой стране, столкнулась с отказом продажи воды в одном из магазинов аэропорта. Причиной этого стал факт наличия у нее российского паспорта. Об этом сообщают местные газеты Corriere Della Sera и Roma Today.

Россиянка заявила об отказе продать воду в аэропорту Италии из-за ее гражданства
© Газета.Ru

Ларина поделилась своим негативным опытом в социальных сетях, опубликовав видеообращение, в котором рассказала о произошедшем. По ее словам, она попыталась купить бутылку воды в магазине Aelia Duty Free, однако продавщица отказала ей в обслуживании, указав на национальность клиентки. Продавщица якобы заявила, что не может продать товар россиянке из-за ее гражданства, и даже предложила ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России.

Видео с жалобой Анны Лариной вызвало широкий резонанс в итальянских СМИ. Издания подчеркнули, что такое поведение продавца вызывает серьезные вопросы о дискриминации и нарушении прав потребителей. В своем обращении женщина отметила, что не только имеет право на приобретение товаров, но и давно является налогоплательщиком в Италии, что делает ее полноправной членом общества.

Администрация аэропорта Фьюмичино была вынуждена косвенно подтвердить произошедшее и принести извинения за инцидент. Там заявили, что такое поведение не соответствует стандартам коммерческих партнеров аэропорта и обещали провести расследование инцидента.

Управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia также отреагировала на случившееся, заявив, что проводит все необходимые проверки, чтобы подобные инциденты не повторились.

Отдых за границей
Анна Ларина