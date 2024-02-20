Стюардесса пожаловалась на негигиеничные поступки пассажиров самолетов

Стюардесса авиакомпании British Airway пожаловалась на «крайне негигиеничные» поступки пассажиров, которые приводят в ужас членов экипажа. Ее цитирует Daily Star.

Так, бортпроводница попросила пассажиров никогда не ходить босиком в самолете. В первую очередь это доставляет дискомфорт попутчикам, отметила она. Кроме того, полы в салоне и туалете недостаточно чистые для таких прогулок.

«Никогда не знаешь, на что ты наступаешь», — объяснила она.

Также стюардесса заметила, что многие пассажиры оставляют после себя бардак.

«Если хотите быть идеальным пассажиром, поддерживайте порядок в салоне и вежливо обращайтесь к экипажу», — заключила она.