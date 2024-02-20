Стюардесса пожаловалась на негигиеничные поступки пассажиров самолетов
Стюардесса авиакомпании British Airway пожаловалась на «крайне негигиеничные» поступки пассажиров, которые приводят в ужас членов экипажа. Ее цитирует Daily Star.
Так, бортпроводница попросила пассажиров никогда не ходить босиком в самолете. В первую очередь это доставляет дискомфорт попутчикам, отметила она. Кроме того, полы в салоне и туалете недостаточно чистые для таких прогулок.
«Никогда не знаешь, на что ты наступаешь», — объяснила она.
Также стюардесса заметила, что многие пассажиры оставляют после себя бардак.
«Если хотите быть идеальным пассажиром, поддерживайте порядок в салоне и вежливо обращайтесь к экипажу», — заключила она.
Ранее другая стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать в самолет шорты. По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин. В первую очередь, указала она, в самолете бывает холодно для такой одежды.