Туристам пока не предлагают туров в ОАЭ на лето на рейсах Air Arabia

Туроператоры до сих пор не получили от лоукостера Air Arabia предложений по ценам блоков мест на летний сезон на рейсах из городов РФ в Шарджу (ОАЭ). Об этом порталу TourDom.ru расказал на условиях анонимности руководитель одной из туроператорских компаний, активно сотрудничающих с перевозчиком.

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Мы направили запрос в Air Arabia с просьбой уточнить, как скоро будут объявлены блочные тарифы российским туроператорам. Ответа пока не получено. Можно предположить, что задержка – следствие ситуации, сложившейся перед Новым годом, когда один из партнеров авиакомпании, TEZ TOUR, неожиданно отказался от своих блоков на ее рейсах из Москвы и регионов в ОАЭ. По одной из версий, пойти на такой болезненный для туристов и розничных партнеров шаг (им пришлось искать для своих клиентов альтернативы перелетов) туроператора вынудили ставшие неприемлемыми условия сотрудничества с Air Arabia. Полетная программа оказалась нерентабельной, так как в свободной продаже появилось множество дешевых билетов в ОАЭ других перевозчиков. При этом договориться с лоукостером о снижении блочных тарифов якобы не удалось. На рынке не исключают, что теперь туроператоры ждут от Air Arabia более выгодных контрактов на летний сезон.

Тем временем туры на лето на базе блочной перевозки flydubai, «Уральских авиалиний», Emirates, S7 Airlines уже есть в продаже. Минимальная стоимость недельных турпакетов на майские праздники, например, от 140 тыс. руб. за двоих. Как поясняют туроператоры, контракты на блоки мест с flydubai и Emirates у них подписаны на весь год, обязательства по объемам на зимний и летний сезоны отличаются.