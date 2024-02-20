Россияне могут поехать на Мальдивы из-за высоких цен в Турции

Многие мальдивские отели делают заметные скидки на весну и летние месяцы. Как сообщили редакции TourDom.ru в туроператорской компании PAC Group, это связано с неоправдавшимися ожиданиями отелей от китайского рынка, а также с оттоком гостей из Индии. На этом фоне Россия выходит на первый план, и отельеры стремятся привлечь гостей приятными ценами и дополнительными бонусами, что в итоге делает отдых на Мальдивах сопоставимым по бюджету с поездкой в хороший турецкий отель.

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«В VIP-сегменте стоимость отдыха на Мальдивах практически соразмерна с Турцией. Неудивительно, что летом острова конкурируют с этим направлением, – отметили в PAC Group. – Мальдивы смело можно рекомендовать туристам, которым в июле-августе нужен более мягкий климат, чем на Анталийском побережье».

Тенденцию подтверждают и в других компаниях. «В конце года и в праздничный период гостиницы были не очень хорошо загружены по сравнению с прошлым годом. Одна из причин – высокий курс доллара», – говорит руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Для привлечения гостей отели выпускают спецпредложения по раннему бронированию, чтобы иметь хорошую загрузку на весну и летний сезон. «Среди акций – скидки до 50%, бесплатные трансферы, апгрейд питания с полупансиона до all inclusive, – перечисляет Дмитрий Арутюнов. – Детям предлагают бесплатное проживание и трансфер».

«Именно в летние месяцы мы видим повышение спроса на отели высокого уровня», – добавил представитель туроператора Anex.

В туроператорах привели примеры акций. Dusit Thani Maldives 5* deluxe при бронировании до мая предоставляет специальные цены на виллы на период с мая на все лето, а также апгрейд некоторых типов номеров.