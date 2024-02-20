В Таиланде передумали отменять запрет на дневную продажу алкоголя
Комитет по контролю за алкогольными напитками Минздрава Таиланда не одобрил инициативу предпринимателей королевства отменить запрет на продажу спиртного в дневное время. Об этом сообщает bangkokpost.com.
Чиновники сочли, что это предложение «не отвечает интересам общественного здравоохранения и безопасности». Туристы по-прежнему не смогут покупать горячительное в период с 14:00 до 17:00.
Турбизнес Таиланда, лоббировавший отмену запрета, возмущен несговорчивостью Минздрава, так как отельеры, владельцы баров и ресторанов теряют часть доходов из-за ограничений. Танет Супорнсахасрунгси, президент Ассоциации туризма провинции Чонбури, в которой расположен популярный курорт Паттайя, призвал разрешить продажу спиртного днем хотя бы иностранным туристам. Он отметил, что многие отдыхающие любят заказывать алкоголь во время еды. Кроме того, действующие ограничения все равно не мешают гостям королевства закупать спиртное про запас, в разрешенные часы. Впрочем, реализовать на практике предложение г-на Танета тайским властям будет, по всей видимости, непросто, ведь если продавать алкоголь только при предъявлении иностранного паспорта, это может вызвать недовольство и упреки в дискриминации со стороны подданных королевства.
Представители турбизнеса Таиланда также отметили, что ранее утвержденные меры по стимулированию туризма –
продление часов работы ночных развлекательных заведений, а также льготы по налогу на спиртное – пока дали эффект меньше, чем ожидалось.