В Таиланде передумали отменять запрет на дневную продажу алкоголя

Турбизнес Таиланда, лоббировавший отмену запрета, возмущен несговорчивостью Минздрава, так как отельеры, владельцы баров и ресторанов теряют часть доходов из-за ограничений. Танет Супорнсахасрунгси, президент Ассоциации туризма провинции Чонбури, в которой расположен популярный курорт Паттайя, призвал разрешить продажу спиртного днем хотя бы иностранным туристам. Он отметил, что многие отдыхающие любят заказывать алкоголь во время еды. Кроме того, действующие ограничения все равно не мешают гостям королевства закупать спиртное про запас, в разрешенные часы. Впрочем, реализовать на практике предложение г-на Танета тайским властям будет, по всей видимости, непросто, ведь если продавать алкоголь только при предъявлении иностранного паспорта, это может вызвать недовольство и упреки в дискриминации со стороны подданных королевства.