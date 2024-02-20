Страховщик опроверг информацию о странном вирусе на Пхукете

Туристы, отдыхавшие на Пхукете (Таиланд), рассказали о странном вирусе, который появился на курорте. Как сообщает телеграм-канал SHOT, заболевшие жалуются на слабость, высокую температуру (на уровне 39 градусов) и сильный кашель. Симптомы продолжаются несколько недель, отхаркивающие и противовирусные препараты не помогают. Некоторые туристы отмечают, что симптомы не проходят даже после возвращения с отдыха, у кого-то лечение заняло больше месяца. Есть и те, кто заболели целыми семьями.

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Тайские врачи, к которым обращались туристы, ставили разные диагнозы: одни утверждали, что это грипп, другие говорили о бактериальной инфекции. На самом деле все не так драматично – ничего странного страховщики не наблюдают.

Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева рассказала, что у ее коллег были кейсы со схожими симптомами и в большинстве случаев это был грипп А. В целом сама ситуация, по ее словам, не критичная и находится в норме сезонных заболеваний.

«Чаще всего проявляется грипп А, потом фарингиты и прочие ЛОР-заболевания», – отметила Юлия Алчеева.