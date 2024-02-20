Россиянам раскрыли бюджетные заграничные направления для отдыха в марте

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость ночи в отелях категории «три звезды» в разных городах и странах и раскрыл наиболее бюджетные зарубежные направления для отдыха в марте. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, из заграничных направлений самое заметное снижение цен наблюдается в Унаватуне: гостиницу в этом городе на Шри-Ланке в марте туристы смогут забронировать на 62 процента дешевле, чем в феврале, а именно за 2,3 тысячи рублей в сутки.

Почти так же выгодно (на 60 процентов дешевле) можно снять жилье на тайском острове Панган — номер обойдется в 1,8 тысячи рублей. Третье место заняла Санья: отдохнуть в отеле на китайском курорте можно на 44 процента дешевле — за 3,9 тысячи рублей в сутки.

В список бюджетных направлений также вошли Шарджа (3,4 тысячи рублей за ночь, что на 30 процентов меньше, чем в феврале), филиппинский остров Боракай (2,8 тысячи рублей, минус 27 процентов), Доха (4,9 тысячи рублей, минус 26 процентов), Дели (1,2 тысячи рублей, минус 25 процентов), Дубай (4,7 тысячи рублей, минус 23 процента), вьетнамский остров Фукуок (1,2 тысячи рублей, минус 22 процента) и Мале (7,9 тысячи рублей, минус 21 процент).