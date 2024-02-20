Эксперт рассказал, в каких странах можно получить гражданство самым быстрым способом

Эксперт в области иммиграции Андрей Борис и кандидат экономических наук, маркетёр Игорь Манн в ходе прошедшей 7 февраля онлайн-трансляции обсудили тему иммиграции предпринимателей в нынешних реалиях и ряд других тем.

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В частности, Андрей Борис перечислил европейские страны, получение гражданства которых для россиян является наиболее простым и относительно недорогим.

Участники встречи обсудили волнующую многих россиян и бизнесменов тему о шансах тех, кто собирается выехать в другие страны для организации бизнеса или просто на ПМЖ без знания иностранного языка.

Также Борис предостерег слушателей от ошибок, рассказав о рисках при ведении бизнеса гражданами России в других странах, в первую очередь, европейских.

При этом Андрей Борис и Игорь Манн, настаивают – Россия остается страной возможностей. И по мнению маркетёра, лучшим драйвером роста бизнеса сегодня являются новые территории. И помимо выхода на рынок других регионов и городов, это выход и на рынки других стран.