Туристы ждут от авиакомпаний полетов в Доминикану и Вьетнам

Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если у туристов будет спрос. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе визита в Гавану.

Сейчас у авиакомпании Nordwind отправляются регулярные рейсы из Москвы в аэропорт Варадеро – 5 раз в неделю, а также на остров Кайо-Коко – дважды в неделю. Туры на этой перевозке продает туроператор «Пегас»”. У «Аэрофлота» – три еженедельных вылета из российской столицы в Варадеро и один – в Гавану, турпакеты предлагает стратегический партнер нацперевозчика Библио-Глобус. Есть также рейсы из Москвы на Кубу венесуэльской авиакомпании Conviasa, туроператоры формируют на их базе GDS-туры.

Что касается расширения авиаперевозки, то в Библио-Глобусе пояснили порталу TourDom.ru: готовность добавить рейсы есть, если будет соответствующий спрос. В «Пегасе» отметили: увеличить частоты пока нет технической возможности. При этом гендиректор туроператора Анна Подгорная сомневается, что это сейчас необходимо: «Впереди летний сезон, вряд ли стоит ждать на этот период заметного роста интереса к поездкам на Кубу».