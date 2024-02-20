Туристы ждут от авиакомпаний полетов в Доминикану и Вьетнам
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если у туристов будет спрос. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе визита в Гавану.
Сейчас у авиакомпании Nordwind отправляются регулярные рейсы из Москвы в аэропорт Варадеро – 5 раз в неделю, а также на остров Кайо-Коко – дважды в неделю. Туры на этой перевозке продает туроператор «Пегас»”. У «Аэрофлота» – три еженедельных вылета из российской столицы в Варадеро и один – в Гавану, турпакеты предлагает стратегический партнер нацперевозчика Библио-Глобус. Есть также рейсы из Москвы на Кубу венесуэльской авиакомпании Conviasa, туроператоры формируют на их базе GDS-туры.
Что касается расширения авиаперевозки, то в Библио-Глобусе пояснили порталу TourDom.ru: готовность добавить рейсы есть, если будет соответствующий спрос. В «Пегасе» отметили: увеличить частоты пока нет технической возможности. При этом гендиректор туроператора Анна Подгорная сомневается, что это сейчас необходимо: «Впереди летний сезон, вряд ли стоит ждать на этот период заметного роста интереса к поездкам на Кубу».
В обсуждении темы в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» турагенты отмечают: спрос на кубинские курорты сейчас неплохой, можно найти и туры по выгодным в сравнении с другими дальними направлениями ценам. Однако приходится тщательно подбирать туристам отели. Далеко не во всех гостиницах налажен качественный сервис, встречаются жалобы на питание. Некоторые подписчики полагают, что актуальнее не столько увеличение частот на Кубу, сколько открытие полетных программ на другие дальнемагистральные туристические направления. На Карибах – в Доминикану, в Юго-Восточной Азии – во Вьетнам, куда пока заявлены лишь рейсы «Аэрофлота» в Хошимин, но нет востребованных перелетов в Нячанг.