Система «Электронная путевка» станет обязательной для всех туроператоров

С 1 сентября 2024 года все российские туроператоры будут обязаны использовать в своей деятельности систему «Электронная путевка». Отсрочка, выданная регулятором туроператорам по внутреннему туризму год назад, истекает, сообщили в рамках Форума устойчивого развития туризма «Путешествуй!».

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«Для выездных туроператоров закон уже заработал в полную силу, с 15 ноября наступила ответственность за невнесение электронной путевки. Напомню, что она выражается не в денежном формате, а в виде предупреждений: три предупреждения, и далее дисквалификация», – отметил Владимир Трач, директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России.

По словам представителя Минэкономразвития, в системе уже работает более 400 компаний, а регулятор, в свою очередь, пока не проявляет к ним излишней строгости:

«На сегодняшний день никаких проверочных мероприятий еще не проводилось, продолжается консультирование по вопросам подключения к системе и внедрению новых процессов».

Однако чуть менее чем через шесть месяцев новый стандарт будет распространен на всех отечественных туроператоров, и обойтись без электронной путевки уже не удастся.

Подключение к системе «Электронная путевка» не должно вызвать у туристического сообщества серьезных сложностей, считает Константин Кукушкин, руководитель службы системного администрирования и технической поддержки АО «Национальные туристические технологии» (оператор системы).

«На портале ev.tourism.gov.ru мы постарались подобрать исчерпывающий материал о том, что это за система, как с ней работать. Как подключиться, какие есть требования. Здесь же вы найдете очень подробную инструкцию по подключению, записи вебинаров, которые мы с коллегами по выездному туристу проводили по поводу электронной путевки. Увидите видеоролики, как зайти в систему, как зарегистрироваться, как она будет работать, как занести путевку и так далее», – отметил Константин Кукушкин.

Одним из первых туристических операторов, перешедших на новый стандарт отчетности, стала компания FUN&SUN. На тестирование и наладку процессов ушло более года, рассказала Ольга Иванова, PR-директор FUN&SUN, однако все этапы подключения к платформе проходили в тесном взаимодействии и при участии представителей Минэкономразвития:

«Мы проработали совместно все этапы подключения, у нас было несметное количество встреч, обсуждений… Мы еще раз благодарим коллег за то, что они оперативно все дорабатывали и вносили необходимые изменения в систему».

В результате, как отмечает Ольга, FUN&SUN уже несколько месяцев работает в системе «Электронная путевка» и не видит в этом особых сложностей.

Однако не все представители отрасли согласны с такой позицией крупного бизнеса. В ходе семинара представители туристического сообщества Камчатского края обсудили с экспертами актуальные вопросы подключения к новому механизму и поделились своими опасениями насчет системы. В частности, вопросы вызывает возможность разных трактовок формулировок, указанных в законодательстве: например, считается ли трансфером перевозка туриста из аэропорта к месту проживания? Как точно определить, что именно является туристическим продуктом? Как в системе «электронной путевки» учитывать корректировки туристической программы в связи с погодными условиями? На данный момент многие подобные вопросы, связанные со спецификой деятельности дальневосточных туроператоров, могут трактоваться двояко и требуют дополнительных уточнений в правовых документах.

По итогам обсуждения Владимир Трач, директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России, обещал дополнительно проработать механизм работы с операторами внутреннего туризма и учесть специфику регионального бизнеса. По его словам, государство заинтересовано выстроить удобную и эффективную работу системы, потому что работа механизма не только позволит обеспечить безопасность и права туристов, путешествующих стране, но и поможет составить более точную картину перемещений туристов, а также выстроить систему поддержки институтов развития внутреннего туризма.

Государственная информационная платформа призвана стать ключевым инструментом для автоматизации процессов туристических поездок. Теперь туристические агентства и операторы обязаны вводить данные о каждом заключенном договоре прямо в систему, где автоматически формируется электронная путевка с уникальным цифровым кодом.

Новая система позволяет намного эффективнее отслеживать информацию о количестве туристов, сроках поездки, перевозчиках, отелях, включенных услугах и стоимости тура. Каждая сгенерированная электронная путевка отправляется туроператору, который затем передает ее непосредственно туристу. Этот инновационный подход обеспечивает прозрачность и удобство для всех участников туристического процесса, делая каждое путешествие более организованным и безопасным.