Росавиация запретила «Уральским авиалиниям» летать из Челябинска в Стамбул

Росавиация отказала екатеринбургской авиакомпании «Уральские авиалинии» в ряде допусков на международные рейсы. В частности, уральским авиаторам запретили осуществление перевозок между Челябинском и Стамбулом, явствует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.

Кроме того, Росавиация не разрешила «Уральским авиалиниям» увеличить количество рейсов между Москвой и азербайджанской Гянджей с 5 до 7, а также осуществлять рейсы в Дубай из Москвы, Грозного и Казани. Помимо этого, авиакомпании запрещены перевозки из Грозного и Самары в Стамбул, а из Жуковского в Стамбул и Анталью отказано в увеличении количества рейсов с 7 до 21.