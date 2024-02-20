В РСТ сообщили, что туроператоры не заметили снижения продаж туров в Абхазию

Туроператоры не фиксируют снижения продаж и аннуляций туров в Абхазию после того, как МИД РФ предупредил о рисках для безопасности россиян при посещении страны, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Темпы бронирования летних туров в Абхазию не снизились в последние дни, аннуляций по направлению также нет", - говорится в сообщении.

По данным туроператора "Алеан", продажи туров в Абхазию на лето идут активнее, чем в 2023 году, рассказала коммерческий директора компании Оксана Булах. По ее словам, к 19 февраля совершено на 50% больше бронирований, чем за аналогичный период 2023 года. По спросу на лето Абхазия занимает второе место после курортов Краснодарского края. На республику приходится 15% всех летних бронирований.