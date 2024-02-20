В 2023 году Египет посетили рекордные 14,9 млн иностранцев. При этом россияне стали вторыми по числу туристов в Египте — 1,5 млн человек за 12 месяцев. Об этом рассказал в беседе РИА Новости египетский министр туризма и древностей Ахмед Иса.

© Газета.ру

Каир надеется увидеть приток туристов из стран БРИКС, отметил Иса. Сейчас Египет посещает не так много гостей из Бразилии и Индии, рассказал он. Быстрее всего, по словам министра, растет турпоток из Китая.

Туризм является одним из основных источников иностранной валюты для казны Египта. В 2022 году местные власти заявили, что рассчитывают увеличить доход от сферы туризма до $30 млрд в год.

С 1 января 2024 года состав БРИКС расширился. К Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР в качестве полноправных членов объединения присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

До этого стало известно, что Грузия в 2023 году получила рекордные доходы от туризма.