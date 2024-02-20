Премьер-министр Таиланда надеется на возобновление рейсов Бангкок – Москва

Глава правительства Таиланда Сретта Тависин 19 февраля обратил внимание, что российским туристам порой не хватает авиарейсов для поездки в королевство. По его мнению, решить вопрос помогло бы возобновление полетов в Россию Thai Airways, сообщило издание Khaosod.

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Премьер-министр отметил, что знает о высоком спросе россиян на курорты страны. При этом национальный авиаперевозчик не участвует в авиаперевозках. Поскольку авиакомпания уже осуществляет полеты в ряд европейских стран и Стамбул, он надеется, что возобновится и авиасообщение между Москвой и Бангкоком. Возможные сроки в публикации не названы – премьер пообещал проконсультироваться с авиакомпанией.

В тайской компании с прошлого года рассматривали возможность постановки рейсов в Россию после пополнения авиапарка. Тогда одной из основных проблем эксперты назвали сложности с получением страховки для бортов. На сегодняшний день пока неизвестно, найден ли приемлемый для королевства вариант страхования.

В 2020 году Thai Airways объявила о временном ограничении полетов в Европу из-за пандемии коронавируса. В тот список попала и Москва. До этого авиаперевозчик с 2005 года выполнял до трех рейсов в неделю между двумя столицами.