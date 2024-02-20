Автобусы из Петербурга в Таллин с 22 февраля будут отправляться дважды в день

Рейсы из Петербурга в Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45, обратно — в 08:00 и 16:30. Также в столицу Эстонии возят автобусы компании Lux Express и компании Baltic Shuttle - ежедневно. Все рейсы выполняются с пересадкой, поскольку автомобильный пропускной пункт Ивангород с 1 февраля закрыт на реконструкцию.

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На пограничном пункте Нарва-Ивангород пассажиры пересекают границу пешком по крытому переходу через мост на эстонский пункт пограничного и таможенного контроля. На Петровской площади в Нарве у выхода с погранпункта их ждет автобус.

Напомним, с 19 сентября 2022 года Эстония запретила гражданам России въезжать через свою внешнюю границу, если цель поездки — туризм, спорт, отдых и посещение культурных мероприятий. Правительство Эстонии продолжает пускать к себе:

российских граждан, которые едут в Эстонию из другой страны Шенгенского соглашения, например, из Норвегии;

граждан, которые едут через Эстонию транзитом в Россию;

обладателей временного или долгосрочного вида на жительство в Эстонии либо эстонской национальной визы типа D;

близких родственников граждан Эстонии или других стран ЕС;

водителей международного транспорта и тех, кто его обслуживает;

сотрудников дипломатического представительства или консульств в Эстонии и членов их семей;

тех, кто едет на краткосрочную работу, — компания-работодатель должна быть зарегистрирована в Эстонии;

владельцев краткосрочной учебной визы;

тех, кто едет в Эстонию на похороны или по другим гуманитарным причинам.