Автобусы из Петербурга в Таллин с 22 февраля будут отправляться дважды в день
Рейсы из Петербурга в Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45, обратно — в 08:00 и 16:30. Также в столицу Эстонии возят автобусы компании Lux Express и компании Baltic Shuttle - ежедневно. Все рейсы выполняются с пересадкой, поскольку автомобильный пропускной пункт Ивангород с 1 февраля закрыт на реконструкцию.
На пограничном пункте Нарва-Ивангород пассажиры пересекают границу пешком по крытому переходу через мост на эстонский пункт пограничного и таможенного контроля. На Петровской площади в Нарве у выхода с погранпункта их ждет автобус.
Напомним, с 19 сентября 2022 года Эстония запретила гражданам России въезжать через свою внешнюю границу, если цель поездки — туризм, спорт, отдых и посещение культурных мероприятий. Правительство Эстонии продолжает пускать к себе:
- российских граждан, которые едут в Эстонию из другой страны Шенгенского соглашения, например, из Норвегии;
- граждан, которые едут через Эстонию транзитом в Россию;
- обладателей временного или долгосрочного вида на жительство в Эстонии либо эстонской национальной визы типа D;
- близких родственников граждан Эстонии или других стран ЕС;
- водителей международного транспорта и тех, кто его обслуживает;
- сотрудников дипломатического представительства или консульств в Эстонии и членов их семей;
- тех, кто едет на краткосрочную работу, — компания-работодатель должна быть зарегистрирована в Эстонии;
- владельцев краткосрочной учебной визы;
- тех, кто едет в Эстонию на похороны или по другим гуманитарным причинам.
На границе могут попросить предъявить документы, подтверждающие цель поездки.