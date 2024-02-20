Власти Мьянмы одобрили работу платежной системы «Мир»

Власти Республики Союз Мьянмы разрешили российским туристам использовать карты «Мир». Об этом сообщил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, доктор наук Кан 3о, отметив, что это решение упростит транзакции и платежи.

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«Разрешив использование карты «Мир», мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам», – передает РИА «Новости» слова политика.

Он добавил, что эту новость ему сообщили представители руководства центрального банка Мьянмы.

До этого генсек ассоциации туризма Мьянмы Тхан Хтут отметил, что разрешение использования платежной системы «Мир» поспособствует улучшению взаимного туризма с РФ.

О решении властей Мьянмы по поводу работы российской платежной системы «Мир» на территории страны стало известно еще 27 января. Тогда предполагалось, что прием карт начнется уже 20 февраля, однако из-за празднования китайского Нового года возникла вероятность небольшой задержки.