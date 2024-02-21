Россиянка побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на недоверие к туристам

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на недоверие местных правоохранительных органов к туристам. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По ее словам, туристическая полиция страны не позволяет приезжим чувствовать себя спокойно и свободно. Полицейские относятся к ним подозрительно, хотя иностранцы ведут себя прилично и соблюдают все правила чистоты и тишины, объяснила она.

Ершова заметила, что встречи с местными рейнджерами происходят довольно часто. Они могут приехать в 7:00 утра, чтобы задать вопросы.

«Могут приехать и вечером к ужину и выписать неприятный штраф, прогнать или просто застать врасплох», — заключила туристка.