«Уральские авиалинии» ищут выход на хлебные маршруты за границу

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) не одобрило заявку «Уральских авиалиний» на допуски в Дубай (ОАЭ) из некоторых российских городов. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства накануне минувших выходных.

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Перевозчику отказано в допусках в аэропорт Дубая из Казани (запрашивалось три регулярных рейса в неделю), Челябинска (два еженедельных вылета), Грозного (три рейса). Кроме того, не получил одобрения запрос на увеличение частот в Дубай из Москвы с 7 до 14 еженедельных рейсов. Выданы допуски из Самары – три вылета в неделю.

ФАВТ при принятии решений о допусках учитывает множество критериев, в том числе процент рейсов, выполненных на самолетах отечественного производства, пунктуальность вылетов за предшествующий месяц, интенсивность использования уже имеющихся коммерческих прав и т. д. Кроме того, в расчет берутся квоты по межправсоглашениям – на маршруте должен соблюдаться паритет по количеству российских авиакомпаний и перевозчиков из страны, в которую выполняются полеты. В случае отказа Росавиация конкретной причины не указывает, поясняет специалист, близкий к авиавластям. Интересно, что на линии Казань – Дубай, на который «Уральским» не дали допуск, российских перевозчиков нет. Летает только flydubai, разрешение есть у «Аэрофлота», но он им пока не пользуется.

«Уральские авиалинии» запросили более 20 допусков на международные рейсы в конце января. Причем речь идет о маршрутах, права на которые прежде уже были у перевозчика, но в прошлом году их передали другим авиакомпаниям из-за того, что «Уральские» не могли решить проблему с двойной регистрацией самолетов. Ведь летать за границу на лайнерах, числящихся и в российском, и в иностранном реестрах, рискованно – борт могут арестовать в зарубежном аэропорту. Теперь вопрос с дебермудизацией закрыт. «Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование с ирландским лизингодателем, 19 аэробусам вновь доступны международные рейсы. С точки зрения доходов они гораздо выгоднее авиакомпаниям, чем внутренние перелеты, поэтому все перевозчики стремятся встать на хлебные маршруты за границу. Дубай – одно из таких направлений.

Ранее «Уральские авиалинии» анонсировали регулярные перелеты из Екатеринбурга в