Россиянам предложили скидки до 40 процентов на отдых в Таиланде

Отели курортов Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40 процентов на весенний и летний отдых. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Эксперты уточнили, что не стоит ожидать глобального снижения цен, поскольку в указанные периоды Таиланд будет очень востребован у россиян. Однако сэкономить можно благодаря акциям и спецпредложениям гостиниц. К примеру, в пятизвездочной Mom Tri's Villa Royale действуют 40-процентные скидки на размещение в период с 1 мая по 15 июля. Аналогичное предложение, но с 15 апреля по 31 октября, доступно в пятизвездочной The Slate Phuket.

Отель Sleep With Me Hotel, в свою очередь, даст одну бесплатную ночь при размещении на четыре ночи и две бесплатные ночи на каждые семь. В Pullman Phuket Karon Beach Resort скидка составит 15 процентов до 30 апреля, а в пятизвездочной гостинице Trisara — 40 процентов до 15 апреля.