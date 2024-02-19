Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

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Во второй половине 2024 года в европейских странах заработает новая система въезда и выезда, согласно которой попасть в государства Евросоюза (ЕС) можно будет только по биометрическому паспорту. О трудностях с поездками россиян Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что система будет автоматизирована и сможет регистрировать всех путешественников, не являющихся гражданами ЕС. Это коснется как иностранцев, которым нужна краткосрочная виза, так и тех, кому она не требуется. Теперь при первом въезде в Шенгенскую зону необходимо будет сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев. Конкретных сроков введения новых правил пока нет.

Благодаря этой системе надзорные органы стран Европы будут жестче следить за сроками пребывания туристов. «В зависимости от национального законодательства, действующего в соответствующей европейской стране, нарушителя могут выдворить, подвергнуть административному штрафу или задержанию или запретить въезд в ЕС в будущем», — указывают в АТОР.