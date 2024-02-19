Россиянам предлагают летать в Нячанг с остановкой в Казахстане

Турагенты обсуждают новые туры на один из курортов Вьетнама – Нячанг, которые выставил в продажу казахстанский туроператор Selfie Travel в партнерстве с «Европортом». Туры планируются, начиная с 11 апреля из Екатеринбурга и с 15 апреля из Новосибирска, на бортах авиакомпании Sunday Airlines с посадкой на дозаправку в Алма-Ате.

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Цены на туры – от 220 тыс. из Новосибирска и от 223 тыс. из Екатеринбурга (отели от 3*, на двоих человек, 10 ночей).

Этот же оператор уже запускал туры по подобной схеме в прошлом году – тогда компания летала из Екатеринбурга и Новосибирска на остров Фукуок (Вьетнам) с промежуточной посадкой в казахстанском городе Тараз. Программа сохраняется и сейчас, несмотря на то что в ноябре прошлого года Selfie Travel внезапно снял часть этих рейсов. Также происходили инциденты и с задержками самолетов – в конце декабря туристам, которые возвращались в Россию, пришлось больше 12 часов провести в Таразе из-за сломавшегося самолета.

Мнения турагентов о том, будут ли новые туры в Нячанг через Алма-Ату пользоваться спросом, разнятся. Некоторые утверждают, что туристам это интересно, но многие сходятся в том, что в Нячанг не хватает именно прямых рейсов.

«Если бы поставили прямые рейсы – Хошимин или Нячанг… Сейчас не все готовы лететь с пересадками: есть возрастные туристы, есть туристы с детьми, которые этого не любят», – отметил исполнительный директор турагентства «Догматур» Евгений Финаев.

Некоторые турагенты считают, что туры в Нячанг стоят слишком дорого.

«Отправляли нескольких туристов на Фукуок с техпосадкой в Таразе. Брони были в декабре по очень неплохим ценам – один тур 130 тыс. на двоих, второй 210 тыс. на двоих в классную «пятерку». Сейчас цены стартуют от 230 тыс. на двоих (на Фукуок. – Ред.), туристы сразу отметают», – рассказала директор турагентства «Монако» Анастасия Дьяконова.

Прямые рейсы на Хайнань и в Нячанг были бы кстати, так как позволили бы добираться на вьетнамский курорт быстрее и, возможно, дешевле, чем через Казахстан. Однако перспективы их запуска из регионов России не понятны.