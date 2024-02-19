Россиянам предлагают летать в Нячанг с остановкой в Казахстане
Турагенты обсуждают новые туры на один из курортов Вьетнама – Нячанг, которые выставил в продажу казахстанский туроператор Selfie Travel в партнерстве с «Европортом». Туры планируются, начиная с 11 апреля из Екатеринбурга и с 15 апреля из Новосибирска, на бортах авиакомпании Sunday Airlines с посадкой на дозаправку в Алма-Ате.
Цены на туры – от 220 тыс. из Новосибирска и от 223 тыс. из Екатеринбурга (отели от 3*, на двоих человек, 10 ночей).
Этот же оператор уже запускал туры по подобной схеме в прошлом году – тогда компания летала из Екатеринбурга и Новосибирска на остров Фукуок (Вьетнам) с промежуточной посадкой в казахстанском городе Тараз. Программа сохраняется и сейчас, несмотря на то что в ноябре прошлого года Selfie Travel внезапно снял часть этих рейсов. Также происходили инциденты и с задержками самолетов – в конце декабря туристам, которые возвращались в Россию, пришлось больше 12 часов провести в Таразе из-за сломавшегося самолета.
Мнения турагентов о том, будут ли новые туры в Нячанг через Алма-Ату пользоваться спросом, разнятся. Некоторые утверждают, что туристам это интересно, но многие сходятся в том, что в Нячанг не хватает именно прямых рейсов.
«Если бы поставили прямые рейсы – Хошимин или Нячанг… Сейчас не все готовы лететь с пересадками: есть возрастные туристы, есть туристы с детьми, которые этого не любят», – отметил исполнительный директор турагентства «Догматур» Евгений Финаев.
Некоторые турагенты считают, что туры в Нячанг стоят слишком дорого.
«Отправляли нескольких туристов на Фукуок с техпосадкой в Таразе. Брони были в декабре по очень неплохим ценам – один тур 130 тыс. на двоих, второй 210 тыс. на двоих в классную «пятерку». Сейчас цены стартуют от 230 тыс. на двоих (на Фукуок. – Ред.), туристы сразу отметают», – рассказала директор турагентства «Монако» Анастасия Дьяконова.
Прямые рейсы на Хайнань и в Нячанг были бы кстати, так как позволили бы добираться на вьетнамский курорт быстрее и, возможно, дешевле, чем через Казахстан. Однако перспективы их запуска из регионов России не понятны.
Единственный прямой маршрут во Вьетнам из России сейчас есть только у «Аэрофлота» – в конце января нацперевозчик запустил рейсы из Москвы в Хошимин в партнерстве с туроператором Библио-Глобус. Он предлагает комбинированные туры Хошимин – Фантьет, цены на конец февраля начинаются от 220 тыс. руб. (на двоих человек, 7 ночей).