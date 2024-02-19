Туристов предупредили об очередях на французский шенген
Туристам, желающим съездить летом в отпуск в Европу, советуют не тянуть с оформлением шенгена. Как утверждают представители визовых агентств, помогающих оформить и подать документы, в визовом центре Франции уже начинает ощущаться приближение сезона.
Время ожидания от момента записи до подачи здесь увеличивается. Сейчас оно составляет порядка 2 недель: «Не всем клиентам удается сразу найти свободные слоты. Особенно сложно записывать семьи и группы. Приходится их разбивать», – сообщают о сложностях визовики.
Франция остается одной из наиболее лояльных к россиянам европейских стран. Несмотря на международную обстановку, здесь продолжают выдавать не просто документы под даты поездки, а мультишенгены на достаточно длительные по нынешним меркам сроки.
Визовики не исключают того, что в середине весны может повториться сценарий прошлого года, когда своей записи приходилось ждать не неделями, а месяцами. Напомним, что на европейскую визу можно подавать заявки за полгода до предполагаемой поездки.