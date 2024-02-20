Пассажир пробрался в самолет в Европу без паспорта и билета и попался

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Гатвика, Великобритания. У британца не было паспорта и билета на самолет, но, несмотря на это, ему удалось проникнуть на борт европейской авиакомпании Norge Air, следовавший в Копенгаген, и занять одно из свободных кресел. На подозрительного пассажира обратили внимание бортпроводники, раскрывшие его обман еще до вылета.